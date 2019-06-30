ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? gibi soruların yanıtları tüm ATA AÖF öğrencileri tarafından araştırılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. ATA AÖF öğrencileri saat 15:00'de uygulanacak sınav için heyecanlılar. Bütünleme Sınavı Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden alabilirsiniz. ATA AÖF bütünleme sonuçları ve ATA AÖF bütünleme soruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama işlemi Atatürk Üniversitesi - Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TAKVİMİ

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.