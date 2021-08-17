Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı belirtildi.
Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği açıklandı.
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021