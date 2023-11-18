Ara tatil sonrası ilk ders zili pazartesi günü çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından 20 Kasım Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında uygulanacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.