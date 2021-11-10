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10 Kasım 2021 Çarşamba 00:38:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 00:38:00

Ara tatil 15 Kasım'da başlıyor

Kaynak: AA

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2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.

Etiketler : ara tatil meb 15 Kasım
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