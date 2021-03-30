Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek

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30 Mart 2021 Salı 18:02:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 18:11:00

Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut uygulama devam edecek

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Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

ÇORUM'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasındaki Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.

SAMSUN'A POLİS TAKVİYESİ

Koronavirüs risk haritasında 4 haftadır kırmızı listede yer alan Samsun'da denetimler artırıldı. Pandemiyle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirildi.

Vaka artışıyla birlikte kent genelinde denetimler de artırıldı. Pandemi ile etkin olarak mücadele için 209 ek polis görevlendirilmesi yapıldı. Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 denetim ve tedbirleri kapsamında ilimizde alınan kararlara uyulup uyulmadığından denetlenmesi; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde HES kodu sorgulaması yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymayanların ikaz edilmesi, toplum sağlığının korunması, pandemi ile etkin olarak mücadele edilebilmesi, halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ilimize 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

İlimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten takviye edilen personelle birlikte, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 59 bölgede 1620 personel ile Covid-19 ile mücadele faaliyetlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

Etiketler : ankara eğitim öğretim koronavirüs tedbir virüs
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