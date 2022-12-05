Ankara Sof kumaşı halk eğitim merkezleriyle dünyaya açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Oteli'nde düzenlenen, Ankara Sof Çalıştayı açılış töreninde konuştu.

Bakanlığın 2022 yılı hedeflerine ilişkin rakamları her pazartesi güncellediklerini ve planlarını buna göre şekillendirdiklerini söyleyen Özer, bu yıl için koydukları tüm hedefleri birer birer aştıklarını bildirdi.

Bu hedeflerden birinin, 3 bin yeni anaokulu yapmak olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 5 bin 541 anaokulu kapasitesini memleketimizin çocuklarına kazandırmış oluyoruz. Yapılan mevcut yatırımlarla 2022 yılının sonunda bu kapasite 6 bini aşacak. Bu bir devrimdir." diye konuştu.

Beş yaşta yüzde 65 olan okullaşma oranının, yüzde 98'e ulaştığını, yılın sonuna kadar bu oranının büyük ihtimalle yüzde 99-100 bandına oturacağını belirten Özer, bu gelişmenin, ülkenin geleceği için yapılan en büyük atılımlardan birini oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 hedefini, 1 milyon çırak kalfa olarak açıkladığını, o tarihte Türkiye'deki çırak kalfa sayısının 159 bin olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Bu sabah itibarıyla 1 milyon 110 bine ulaştık. 2022 bitmeden bu hedefimizi de tamamlamış olduk." dedi.

Yardımcı kaynaklarla ilgili 100 milyon hedefini de aşarak bugün itibarıyla 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerle buluşturduklarını bildiren Özer, burada da hedefi yüzde 50 oranında aştıklarını söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinde de 28 milyon kitap sayısını, 100 milyona çıkarma hedefi koyduklarını dile getiren Özer, "Bugün itibarıyla 105 milyon kitaba ulaştık. Bu hedefi de tamamlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ 205 SAATE ULAŞTI"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak ve bu amaçla farklı mekanizmaları devreye almak amacıyla hareket ettiklerini aktardı.

Özer, "Hedefimiz, 2022'de öğretmen başına düşen eğitim saatini 120 saate ulaştırmaktı. Bugün itibarıyla Türkiye'de öğretmen sayısı artmasına rağmen, öğretmen başına düşen eğitim saati 205 saate ulaştı. 2022'nin sonuna kadar muhtemelen 250 saate ulaşacak." diye konuştu.

Hayat boyu öğrenmenin kapasitesini artırmanın da bir diğer hedefleri olduğunu anlatan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri üzerinden yılda 3-4 milyon vatandaşa ulaştığını belirtti.

Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme kapsamında sürekli eğitimle desteklenmesi hedefiyle her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmak istediklerini dile getiren Özer, "Yıl sonu itibarıyla 12 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedef koyduk. Bunun yüzde 65 oranını kadın kursiyerlerimiz oluşturuyor. Bugün sabah itibarıyla 12 milyon 242 bin 46 vatandaşımıza ulaşmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konulan hedeflerin tamamına erişmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıkacaksak, yarın değil şimdi, bugünden itibaren her şeyi yapmamız lazım." diye konuştu.

HAYAT BOYU ÖĞRENME İLE İLGİLİ HEDEFLER



Bakan Mahmut Özer, Bakanlığın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde de 3 bin 500'ün üzerindeki kursun tamamını, 2022'nin sonuna kadar güncelleme hedefinde olduklarını bildirdi.

Bu kapsamda, akademisyenler, uzmanlar, öğretmenler ve iş gücü piyasasının taleplerini dikkate alacaklarını ve istihdamı önceleyeceklerini anlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"İkinci hedefimiz, tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı ile 2022'nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız. Üçüncü hedef, artık halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz. Dijital platforma aktardığımız tüm kurslarımızı, Balkanlar merkezi olmak üzere kıta Avrupası'ndaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızı değil, kıta Avrupası'ndaki vatandaşlarımızın da kişisel gelişimleriyle ilgili çok önemli bir enstrümanı, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hizmete sunmuş olacağız."

"ŞAL ŞEPİK KUMAŞINDAKİ AYNI MEKANİZMAYI İZLEYECEĞİZ"



Özer, mesleki eğitimin, iş gücü piyasası ile dinamik şekilde iç içe geçmesi, sadece insan kaynağı değil, üretimle, fikri mülkiyetle ilgili çalışmaları da yaygın şekilde yapabilmesi açısından hareket ettiklerini belirtti.

Mahmut Özer, "Nasıl Şırnak'ta şal şepik kumaşında yaptıysak, aynı mekanizmayı izleyerek, sof kumaşı üretme, inovatif yaklaşımlarla geliştirme ama en önemlisi yurt dışına ihraç etmeyle ilgili Bakanlık olarak her türlü inisiyatifi alacağız. Aslında her türlü malzememiz hazır, sadece birleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Her köy okulunun içine bir halk eğitim merkezi kurduklarını ve köyde yaşayan vatandaşların istedikleri her türlü eğitimi şehre gelmeden alabilmesini amaçladıklarını anlatan Özer, şu ana kadar 2 bin köy yaşam merkezinde 147 bin vatandaşın eğitim aldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Sof kumaşıyla ilgili bugün yapmak istediğim hedef, bir merkez kurmak, bir köy yaşam merkezi kurmak, orada keçileri üretmek, yetişmesini sağlamak, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak o süreçlerin tüm takibini yapmak ve halk eğitim merkezi üzerinden de üretimlerini, tüm dokuma atölyelerini kurarak, vatandaşların oraya ilgisini çekmek. Aynı zamanda bir işletmeyle birleştirerek oradan çırak, kalfa olarak köylülerimizin çalışabilirliğini sağlamak, üretilen ürünleri yurt dışına ihracat etmek. Ekonomisini de bu şekilde ürettiğimiz zaman inanıyorum ki Şırnak'taki şal şepik kumaşını nasıl ihraç etmeye başladıysak aynısını sof kumaşta da sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu bir tarihi sorumluluk olarak üzerimize alıyoruz."

TİFTİK KEÇİSİNİN POPÜLASYONUN ARTMASI İÇİN ÇAĞRIYA ÇIKILDI



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de yöresel dokumacılık kültürünü yaşatmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara tiftik keçisine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nda, Ankara Tiftik Keçisinin popülasyonunun artırılması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için çağrıya çıkıldığını aktaran Şahin, en son çağrının, müracaatları beklediğini söyledi. Bunu bir sosyal proje olmaktan çıkarıp bir ekonomik boyuta taşımak gerektiğine işaret eden Şahin, bunun için özel sektörün devreye girmesini amaçladıklarını anlattı.

"BİR ANKARA MARKASI OLUŞTURMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILACAK"



AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise sof kumaşının, Ankara için önemli bir ticari meta olduğunu söyledi.

Yürütülen çalışmalarla Ankara sof kumaşının, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan dokuma yolculuğunun Ayaş, Güdül, Çamlıdere ve Nallıhan ilçelerini kapsadığını aktaran Yıldız, projenin kadın kooperatifleri ile eş güdüm içinde kırsal kalkınma projesine dönüştüğünü söyledi. Milletvekili Yıldız, "Çalıştayın sonunda tüm paydaşları aynı masada buluşturarak bir Ankara markası oluşturmak adına önemli bir adım atılmış olacak." dedi.