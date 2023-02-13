VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit ve eşi tutuklandı
Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak
İHA'lar "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede
Başkan Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Diyarbakır'da hasarlı 9 katlı bina için güvenlik önlemi
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı
Bakan Kirişci, hasarlı binalarla ilgili son durumu paylaştı
Kosovalı ekipler, enkaz altında kalan iki kişiyi 162 saat sonra kurtardı
13 ildeki 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor
Deprem bölgesinde haftalık hava durumu
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan İstanbul'da defnedildi
Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Deprem bölgesinde 97 yağmacı tutuklandı
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz
Afet bölgesindekileri bekleyen sorun: Enfeksiyon
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı
Donma durumunda ilk yardım tüyoları
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
13 Şubat 2023 Pazartesi 20:06:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 20:06:00

Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerden bahar döneminde kayıt yenileme ücreti almayacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentte Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerindeki depremzede öğrencilerden 2022-2023 bahar döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 13 Şubat-2 Mart tarihlerinde "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği duyuruldu.

Etiketler : anadolu üniversitesi açıköğretim aöf kayıt

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX