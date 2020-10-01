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01 Ekim 2020 Perşembe 18:38:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 18:38:00

ALES/2 2020 başvuruları başladı

Kaynak: AA

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ALES/2 başvuruları 1 Ekim itibariyle alınmaya başladı. Peki ALES başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında kadro alabilmek için girilmesi gereken sınav olan ALES başvuruları başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar ve lisansüstü eğitimine devam etmek için her yıl ilkbahar ve güz döneminde olmak üzere üç kez yapılıyor.

2020 ALES/2 bu sene 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

ALES 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 başvuruları 1 -12 Ekim 2020 tarihleri arası sürecek. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabiliyor.

Sınav başvurusu için HES kodu bilgileri de gerekli. Başvuru işlemini yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu alınmış olmalıdır.

ALES/2 2020 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvuru bilgilerini sistemde kayıt ettikten sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayabiliyor. ALES 2020 için belirlenen başvuru ücreti ise 130,00 TL

Adaylar sınav ücretini ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan ya da ÖSYM’nin web sitesinden kredi kartı/banka kartı ile yatırabiliyor.

Ücreti bankaya giderek yatırmak isteyen bireylerin; banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ALES sınav sonucu açıklandığı günden itibaren beş sene boyunca geçerli. Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürüyor.

ALES/2 ÖSYM TAKVİMİ

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020

ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020

ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021

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