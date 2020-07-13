13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:40:00
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim