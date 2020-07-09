  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7530
  • Altın
    398,0950
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu düşünüyorum
'Hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmek'
Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
Türk kara sularına itilen 57 sığınmacı kurtarıldı
Trump'ın eski avukatı Cohen tekrar gözaltına alındı
İtalya risk taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı
Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Sudan'da kabine değişikliği
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi
Bakan Kurum duyurdu! Dipsiz Göl için sevindiren haber
Bosna Dayanışma Grubu: Srebrenitsa soykırımı yaşanmayabilirdi
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Bakan Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
Caner Erkin 5 maç sonra onbirde
'15 Temmuz' anısına mini okçuluk turnuvası düzenlendi
Fransa'da can kaybı 29 bin 979'a yükseldi
Gazzeli kadınlar İsrail'in 'ilhak' planını protesto etti
Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye rejimi elindeki kimyasal silahları bildirmeli
15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen dava sonuçla ...
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı
Fahrettin Altun'dan Uluslararası Basın Enstitüsüne tepki
09 Temmuz 2020 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 22:30:00

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER