Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri dahil olmak üzere açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı duyuruldu.
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