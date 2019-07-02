Aceleye gerek yok

Bir milyon 29 bin 555 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından, dün tercih işlemleri başladı. Lise hayali kuran öğrencileri ve ailelerini tercih heyecanı sardı. Uzmanlar, adayların tercih konusunda aceleci davranmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

MESLEK SEÇİMİNDE İLK ADIM

Lise tercihinin meslek seçiminin ilk adımı olduğunu belirten uzmanlar, okullarla ilgili detaylı araştırma yapılmasını öneriyor. Okulun öğretmen kadrosu ve akademik alanlardaki başarısına dikkat edilmesi gerektiğini belirten eğitim uzmanı Barış Sezgin, “Yabancı dil olanağı, ders içeriklerinin yeterliliği, derslerin verimli aktarılması gibi unsurlar çok önemli. Bu yüzden adaylar ve velileri, okulu her anlamda iyice araştırmalıdır” şeklinde konuştu.

YÜZDELİK DİLİME DİKKAT

Uzmanlar, adaylara liste yaparken ilk sıraya kendilerini mutlu edecek okulları yazmalarını öneriyor. Bunun dışında yüzdelik diliminin de çok önemli olduğunu belirten eğitimci Ahmet Çevik, “Okul seçerken, ilk iki okul, öğrencinin yüzdelik dilimden daha küçük okullardan, üçüncü okul yüzdelik dilime denk olan okullardan seçilmeli. Son iki okulu ise yüzdelik dilimden daha yüksek okullardan seçerek liste tamamlanmalı” dedi.

MEB'DEN DANIŞMANLIK HİZMETİ

12 Temmuz'a kadar, tercih danışmanlığı komisyonları tarafından, talep eden öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez göreve başlayan tercih robotu da, adayların hizmetinde olacak. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarındaki okul listelerine ve okullarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilecek.

EN FAZLA 5 OKUL

İlk olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunulacak. Adaylar, ilk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla, en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de tercihte bulunabilecek.