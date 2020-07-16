90 milli sporcunun öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 sözleşmeli öğretmen atama işlemi için 15-19 Haziran'da başvuruların alındığı hatırlatıldı.

Atama işlemlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen öncelik sıralama tablosuna göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, başvuran adayların, atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden, kullanıcı hesaplarıyla giriş yaparak öğrenebilecekleri kaydedildi.