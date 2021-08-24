81 ile yüz yüze eğitim rehberi!

81 ile yüz yüze eğitim rehberi! İşte okullarda alınması gereken önlemler

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" yayımladı. Buna göre, öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Rehberde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Seminer haftasında, enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemler takip edilecek.

- ÖĞRENCİLER OKULA MASKEYLE GELECEK

Rehberde, tıbbi maske kullanımına ilişkin önlemlere de yer verildi.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporu ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

Öğretmenlerin, farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gerekecek.

Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil sürekli maske takmaları sağlanacak.

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni maske kullanacak.

- VELİ VE ZİYARETÇİLER MÜMKÜN OLDUĞU KADAR OKULA GİREMEYECEK

Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

- SINIFLARDA DOĞAL HAVALANDIRMA

Ders sırasında sınıf camları, öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde, her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak, mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

Ders aralarında, mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf camlarının ve kapısının tamamen açılarak, sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalandırılacak.

Okul ortak kapalı alanlarındaki camların da sürekli açık kalması, mümkün olduğu kadar dış ortam havasının alınması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalarda havalandırma, mümkünse yüzde100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak. Havalandırma mümkün olan en düşük hızda çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa açılabilen alanlarda camların açılması sağlanacak.

- OKUL BAHÇESİ VE ÇEVRESİNDE KALABALIK GRUPLAR OLUŞTURULMASI ÖNLENECEK

Rehberde okul ortamında sağlanacak mesafeye ilişkin önlemlere de yer verildi.

Buna göre, okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

Teneffüs saatleri, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek.

Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak.

Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde, okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek, okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak.

Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.

Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin, mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekanlarda yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

- DERS SÜRELERİ 40 DAKİKAYI AŞMAYACAK

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Rehberde okulların temizliğine ilişkin önlemler de belirlendi.

Bu kapsamda okulun rutin temizliği sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiği konulacak.

Okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için "Bilgilendirme Formu" verilecek.

Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak.