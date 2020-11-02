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02 Kasım 2020 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 11:43:00

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İHA

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5. ve 9. sınıflar bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı.

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.

Etiketler : 2020-2021 YÜZ YÜZE EĞİTİM OKUL PANDEMİ
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