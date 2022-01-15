VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 63 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
"Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır"
Kahraman komandolar Tunceli'de teröristlere nefes aldırmıyor
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için TBMM'de cenaze töreni
Patron zorbalığı: İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı
Baby Shark'tan tarihi rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeyi geçen ilk video
Mahalle bakkalından pankartlı sitem
Mahalle, kargaların istilasına uğradı
84 yaşında liseyi bitirdi
Ekrana dönme arzusunda!
Aşkını bitiren hamle
Romantik aile yemeği
Yeni aşkı belgelendi
Pakistanlı uzmanlar ülkenin ilk ulusal güvenlik politikası belgesini değerlendirdi
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi
Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
"Turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız"
Aslı Enver itirafı
Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi
Estetik iddialarına açıklık getirdi
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı
"Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı"
Damla sessizliği
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 18:00:00

3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 48'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açtı.

Bakanlık, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78'den yüzde 85'e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45'ten yüzde 48'e yükseldi.

Ayrıca 2022'de yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya ana sınıfı yapılması kararı alındı.

"2022 SONUNDA HEDEF YÜZDE 76"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız." bilgisini verdi.

3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını 2022 sonuna kadar yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu hedefe yönelik planlamamız, başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 2022 yılı sonunda bu hedeflere ulaştığımızda 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkmış olacak. Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız."

Etiketler : milli eğitim bakanı mahmut özer milli eğitim bakanlığı okullaşma oranı
Kozmetikten servet kazandı

Kozmetikten servet kazandı
Leyla'nın ilk tatili

Leyla'nın ilk tatili
7 ayda 4. ayrılık

7 ayda 4. ayrılık
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Kazak piştisi

Kazak piştisi
Ablası sandılar

Ablası sandılar
Hayatımda aşk yok

Hayatımda aşk yok
Doğu ve Batı'yı birleştirdi

Doğu ve Batı'yı birleştirdi
Ahmet Kaya anısına şarkı

Ahmet Kaya anısına şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER