3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açtı.

Bakanlık, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78'den yüzde 85'e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45'ten yüzde 48'e yükseldi.

Ayrıca 2022'de yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya ana sınıfı yapılması kararı alındı.

"2022 SONUNDA HEDEF YÜZDE 76"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız." bilgisini verdi.

3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını 2022 sonuna kadar yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu hedefe yönelik planlamamız, başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 2022 yılı sonunda bu hedeflere ulaştığımızda 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkmış olacak. Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız."