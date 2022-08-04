VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul Sanayi Şirketlerini Ziyaret Ediyor
Kosova ve Sırbistan istikrarsızlığın eşiğinde mi?
Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte
İzlanda'da volkanik patlama
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
KPSS iptal edildi
YAŞ Toplantısı sona erdi
ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan'la görüşmüşlerdi! Libya'da değişen güç dengesi
Et ve Süt Kurumundan kuzu eti fiyatlarında indirim
Bakan Soylu'dan cemevi saldırısına ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü
Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor
Sorular sızdırıldı iddiasına 5 koldan inceleme!
Borsa güne rekorla başladı
2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlan...
Bakan Kirişci'den indirim müjdesi! Et fiyatları düşecek
Realtor Turkey, yoluna ‘Realtor Global' olarak devam edecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
ABD'den PKK'ya mesaj: TSK geliyor Kandil'i boşalt!
Konut fiyatları ve kiralar nasıl düşecek?
Çin savaşla tehdit etti: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz
Yeniden bir arada
04 Ağustos 2022 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 11:11:00

2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

    Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

    2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

    Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

    Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

    Avukattan açıklama

    Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

    Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

    Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

    Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

    Etiketler : Ankara Emniyet Müdürlüğü Ostim Kızılay
    Tuba bile iyi oynuyor

    Tuba bile iyi oynuyor
    Türkü coşkusu

    Türkü coşkusu
    Sıcaktan kendini dışarı attı

    Sıcaktan kendini dışarı attı
    Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

    Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
    Sadece Arkadaşız

    Sadece Arkadaşız
    Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor

    Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor
    'Mahşer'e dev koro

    'Mahşer'e dev koro
    Yakında avukat oluyor

    Yakında avukat oluyor
    Alişan söyledi Ayta dinledi

    Alişan söyledi Ayta dinledi

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX
    <<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes