2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Bakan Özer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gelecek eğitim-öğretim dönemi takvimine ilişkin soruyu Özer, "Takvim netleşti, ilk defa onu da burada açıklıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." ifadelerine yer verdi.



Bakan Özer aynı zamanda; "Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Biliyorsunuz eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası var. 5-9 Eylül tarihleri uyum eğitim haftası olacak. Dolayısıyla 12 Eylül 2022'de inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamış olacağız." dedi.



"ARA TATİLLER AYNEN DEVAM EDECEK"

Ara tatillere ilişkin de bilgi veren Özer, "Ara tatilleri değiştirelim mi kaldıralım mı kaldırmayalım mı?" diye düşündüklerini belirtti. "Ara tatiller aynen devam edecek. 14-18 Kasım 2022'de birinci dönem ara tatili olacak, ikinci dönem ara tatili de 17-20 Nisan 2023'te yapacağız." diyen Özer, şöyle konuştu:

"İkinci dönemin ara tatilini Ramazan Bayramı ile birleştirdik, kısa tuttuk çünkü sonrasında hafta içerisinde Ramazan Bayramı geliyor. Yarıyıl tatilini de 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. Bir müjde daha verelim. Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri devam ediyor ve okullara gelmeleri gerekiyor. Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldular, çok fedakarlık gösterdiler ve biz dijital öğretmen değişim ağı oluşturmuştuk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini desteklemek için çok seçenekli. İlk defa bu sene bu ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırarak, uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da o ara tatillerde öğretmenlerimizin okula gelme zorunluluğunu kaldıracağız, uzaktan eğitim alacaklar. Aslında çok erken bir müjde oldu ama öğretmenlerimiz mutlu olsunlar. Bu geleneğimiz devam edecek."