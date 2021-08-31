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31 Ağustos 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 09:30:00

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı

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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. Yerleştirme sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." açıklamasında bulundu.

Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021. Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021" ifadelerini kaydetti.

'ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ'

ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili de, "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşmiştir" dedi.

Etiketler : ÖSYM Başkanı Halis Aygün ÖSYM 2021-YKS
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