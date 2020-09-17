2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak
Kaynak: AA
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayımlanacağını açıkladı.
Adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.