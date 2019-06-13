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13 Haziran 2019 12:35 | Perşembe

2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl duyurulacak?

2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl duyurulacak? sorularının yanıtları tüm YKS adayları tarafından merak ediliyor. YKS için geri sayımın başladığı şu günlerde YKS araştırmaları yoğun olarak yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılacağını açıkladı. 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS için heyecan dorukta. YKS'ye girecek olan adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyorlar. ÖSYM, YKS için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri ve sağlık/ engel sorunu olan adaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2019 YKS sonuçları ve YKS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Üniversite sınavı bu haftasonu yapılacak. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS için heyecan dorukta.  15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilirler. 2019 YKS sonuçları ve YKS hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte YKS hakkında merak edilenler... 

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
2019 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. 2019 YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 

YKS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK? 
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası  varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları 
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. 

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. 

YKS SINAV SONUCU ŞEMASI

 

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