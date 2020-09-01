20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.



Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.