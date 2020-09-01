01 Eylül 2020 Salı 14:23:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 14:34:00
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, 'Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu' dedi.
Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.
Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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