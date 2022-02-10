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10 Şubat 2022 Perşembe 21:24:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 21:25:00

2 ilde eğitime kar engeli

Kaynak: AA

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Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Etiketler : Niğde Toplantıda kar yağışı
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