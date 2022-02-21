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21 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00

Zirve için prensipte anlaştılar! Putin ile Biden'dan Ukrayna zirvesi

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair bilgi olduğu iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

AA'nın haberine göre; Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

"BAŞKAN WASHİNGTON'DA KALACAK"

Daha sonra Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak" denildi.

Biden'ın Washington'da kalmasıyla ilgili detay verilmezken, bu kararın Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinden sonra alınması dikkati çekti.

Gün içinde iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biden'ı aramıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı" sözleri kullanılmıştı.

"PUTİN SALDIRI EMRİNİ VERDİ" İDDİASI

ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emri verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.

Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Amerikan istihbaratının elinde, Putin'in Ukrayna'ya saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.

Bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

Bilginin yanıltma amacıyla Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği tartışılıyor.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.

Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Rus ordusunun Kiev ABD RUSYA
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