  • BIST
    1200.49
  • Dolar
    7,9503
  • Euro
    9,4063
  • Altın
    489,1170
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
13 yaşındaki kıza skandal mektup! Sapık kırtasiyeci tutuklandı!
Yeni imar planları elektrikli otomobillere göre tasarlanacak!
Zimbabve'den yatırım için ATO'ya davet
Savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Markar Esayan için cenaze töreni
Azeri spiker haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı:15 yıldır bu anı bekliyordum
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Bakan açıkladı: Gardiyan olmadan işlemlerini yapacaklar
İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
7 yaşındaki Hasret'in çığlıklarına koştular! Bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
'Beyaz altın' elyafından bitkisinin sapına kadar her parçasıyla ekonomiye katma değer
Ermenistan'dan büyük alçaklık! Tarihi camiyi bu hale getirdiler
Suudi Arabistan'a Türkiye tokadı! Katar'dan anlamlı kampanya
BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında ''ABD'nin kurtarma operasyonu var'' iddiası
Araba şarampole yuvarlandı, bir kişi öldü
Kasımpaşa maçı öncesi Göztepe'de sakat oyuncuların son durumu
Bilim Kurulu Üyesi Turani İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışın nedenini açıkladı
FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Mehmetçik, ''girilemez'' denilen yerlere girdi
8. Boğaziçi Film Festivali seyircisine kavuşuyor
TSK duyurdu! Ateş Serbest-2020 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu
Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan
22 Ekim 2020 Perşembe 13:44:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 13:44:00

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka: Türk mallarına ihtiyacımız var

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, 'Şu anda Zimbabve'de mağazalarımızda satılacak ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına ihtiyaç var' dedi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini "açılım politikası" olarak başlattığını anımsattı. İlişkilerin zaman içinde, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ikili ilişkileri eşit ortaklık ve yarar temelinde geliştirmeyi hedef alan "ortaklık politikası"na dönüştüğünü vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret etmesinin kıtayla ilişkileri geliştirdiğini bildirdi.

Baran, 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliği sayısının 36'ya çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin Afrika kıtası ile 2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaretinin 2019 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Baran, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ticaretin de geçen yıl sonu itibarıyla 17,7 milyon dolar düzeyinde olduğunu aktardı.

Baran, "Bu rakamın artması için ATO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ankara, 10 teknoloji bölgesi, 12 organize sanayi bölgesi ile Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip. Zimbabve ile ticareti geliştirmek için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zimbabve'nin tarım ülkesi iken tarım ithalatçısı haline gelmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Baran, bu ülkenin bulunduğu sıkıntılardan çıkması ve Türkiye ile ticari ilişkilerinin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

- "Türk mallarına ihtiyacımız var"

Büyükelçi Mutiwazuka da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin özellikle son 15 yılda yaşadığı ekonomik gelişmeyi nasıl sağladığını öğrenmek istediklerini bildirdi. Türk şirketlerini Zimbabve'ye yatırıma ve ticarete davet eden Mutiwazuka, "Şu anda Zimbabve'de mağazalarımızda satılacak ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına ihtiyaç var. Türk iş insanları mallarını Zimbabve'ye soktuğunda 50 milyonluk bir nüfusa gümrük vergisi olmadan ürün satma imkanına sahip olur." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER