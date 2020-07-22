  • BIST
    118308
  • Dolar
    6,8529
  • Euro
    7,8983
  • Altın
    408,0170
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Beşiktaş'tan sürpriz transfer müjdesi! İmzayı atıyor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye ilk koronavirüs vakasının İtalya'dan geldiğini açıkladı
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Arap ülkeleri borç batağına saplandı!
Bakan Selçuk: Evde bakım ücretini 1.544 TL'ye yükselttik
Mesai arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız kovuldu
Sinop Valisi trafik kazası geçirdi!
Başarıyı gelenek haline getiren okul Kartal AİHL
60 yıl sonra bir ilk! Koronavirüs Nobel'i de vurdu
Ezeli rakip ilgileniyordu... Hasan Ali Kaldırım imzayı attı
Brent petrolün varil fiyatı azaldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 750 bini aştı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
Zimbabve'de yasakları ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
Dışişleri'nden Yunanistan'ın iddialarına sert tepki: Reddediyoruz
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Ekrem İmamoğlu Ayasofya'daki Cuma namazına katılmayacağını açıkladı Yunan medyası sevindi
Libya'dan flaş hamle... 'Bu bir savaş ilanıdır' deyip resti çekti: Tereddüt etmeyiz!
Rize'de vaka sayısı hızla artmaya başladı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:34:00

Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı

ABONE OL

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU MASKE TAKMADI VE BAZILAR İSE GEREKSİZ DOLAŞIYORDU"

Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER