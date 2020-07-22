Zimbabve'de yasakları ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı

Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.
"GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU MASKE TAKMADI VE BAZILAR İSE GEREKSİZ DOLAŞIYORDU"
Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.
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