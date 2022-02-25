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25 Şubat 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 11:30:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Batı'ya sitem etti: En kudretli güçler uzaktan izliyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'ya sitem ederek, "Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." dedi.

Zelensky, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelensky, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

Zelensky, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelensky, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN SAVAŞIN. SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN"

Zelensky, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelensky, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.

Zelensky, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi.

Etiketler : Vladimir Zelensky UKRAYNA RUSYA
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