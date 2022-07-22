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Zelenskiy'nin Mercosur zirvesinde konuşma isteği kabul edilmedi
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22 Temmuz 2022 Cuma 01:16:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 01:16:00

Zelenskiy'nin Mercosur zirvesinde konuşma isteği kabul edilmedi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarına (Mercosur) üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanaı Volodimir Zelenskiy'in zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.

Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.

Etiketler : Paraguay Kovid-19 Zelenskiy
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