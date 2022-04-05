Zelenskiy 'Başka seçeneğim yok' diyerek duyurdu

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05 Nisan 2022 Salı 12:09:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 12:09:00

Zelenskiy'den flaş müzakere açıklaması: Putin ile toplantı olmayabilir

Kaynak: Reuters

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Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK AKTÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Buça'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi. Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA ZELENSKİ PUTİN
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