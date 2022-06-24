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24 Haziran 2022 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 00:35:00

Zelenskiy'den "AB'ye aday ülke olma" açıklaması: Bu bir zafer

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini bir "zafer" olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararına ilişkin Instagram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik." açıklamasını yaptı.

Ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de." dedi.

Ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatan Zelenskiy, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek "Ama kesinlikle kazanacağız." diye konuştu.

Öte yandan AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA VE MOLDOVA'YA "ADAY ÜLKE" STATÜSÜ VERİLMESİ

AB ülkelerinin liderleri, bugün Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirmişti.

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.

Etiketler : Charles Michel sosyal medya Ukrayna Devlet Başkanı Avrupa Birliği
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