Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için birliklere cephane sağlanacak

Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için birliklere cephane kesintisiz sağlanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Soledar ve Bahmut şehirlerindeki gelişmeleri etraflıca görüştüklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirleri savunan birliklere cephane ve gerekli her şeyin derhal ve kesintisiz olarak sağlanacağını vurguluyorum."