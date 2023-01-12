Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için birliklere cephane sağlanacak

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12 Ocak 2023 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 21:35:00

Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için birliklere cephane kesintisiz sağlanacak

Kaynak: AA

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Zelenskiy, ülkesinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Soledar ve Bahmut şehirlerini savunan Ukrayna birliklerine gereken cephane ve silahların kesintisiz ve derhal sağlanacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Soledar ve Bahmut şehirlerindeki gelişmeleri etraflıca görüştüklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirleri savunan birliklere cephane ve gerekli her şeyin derhal ve kesintisiz olarak sağlanacağını vurguluyorum."

Etiketler : Zelenskiy sosyal paylaşım Ukrayna
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