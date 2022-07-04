Zelenskiy: Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevi

İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'na çevrim içi bağlanan Zelenskiy, Ukrayna'da aylardır saldırılarını sürdüren Rusya'nın amacının, Ukrayna'yı yok etmekten daha fazlası olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı birlik içinde tavır alamadığını kaydederek, "Avrupa, kendi değerlerini savunmakta zayıf kaldı ve bu, Rusya'nın saldırgan tavrına zemin hazırladı." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki altyapılara saldırılarına değinen Zelenskiy, "Savaş başladığından bu yana 2 bin 102 eğitim binamız yok edildi. Kreşlere bile ağır mühimmatlarla saldırıldı. Bu saldırılar sadece duvarları yıkmamaktadır. Aynı zamanda çocukların sosyalleştiği ve insan olmayı öğrendiği eğitim ortamlarını yıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın aynı zamanda sağlık altyapısını hedef aldığı bilgisini vererek, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 799 tıbbi altyapı tesisinin Rusya'nın saldırıları sonucu yok edildiğini söyledi.

"UKRAYNA, AB VE NATO'YU BİRLEŞTİRDİ"

Ukrayna'daki yaşananların Avrupa ve tüm dünyanın ortak değerlerine saldırı olduğu görüşünü savunan Zelenskiy, "Ukrayna dünyadaki en özgür ülkelerden biri olmanın yanı sıra en rahat yatırım yapılabilen ülkelerden biridir. Savaşın ardından ekonomik ve sosyal sorunlarımızı çözmeli, Ukraynalılara iş imkanı sağlamalı, yerinden edilenlere konut imkanı bulmalıyız. Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın bu süreçte Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerini birleştirdiğini belirterek, "Böylesi bir birlik binlerce yıldır görülmemişti." dedi.

"ETKİLİ VE ŞEFFAF BİR SİYASİ SÜRECİN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ"

Konferansta konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis de bu konferansta Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına dair çalışma planının yer aldığı bir Lugano deklarasyonu hazırlayacaklarını ifade ederek, "Etkili ve şeffaf bir siyasi sürecin temellerini atmayı planlıyoruz. Bu, reformlara ve düzenlenmiş yönetim sistemine bağlı, Ukrayna ile uluslararası camia arasında ortak rol gerektiren bir süreç olacak." şeklinde konuştu.

Cassis, Ukrayna'nın yeniden inşasını kalkınma ve reformların takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın parlak geleceklerin yuvası olması için Lugano ruhunu canlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba başta olmak üzere çok sayıda kişinin konuşacağı Ukrayna Kalkınma Konferansı'na 38 ülkeden siyasetçilerin de katılım sağlaması bekleniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, seneye düzenlenmesi planlanan İkinci Ukrayna Kalkınma Konferansı'na İngiltere'nin ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.