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Zelenskiy: Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek
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31 Aralık 2022 Cumartesi 22:35:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 22:35:00

Zelenskiy: Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirterek, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, akşam saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya tekrar füze saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Yılın son gününde, yılbaşı gecesi öncesinde Rusya'nın füze saldırılarıyla Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, bu saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdi. Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." diye konuştu.

"UKRAYNA ASLA AFFETMEYECEK"

Ülkesine yapılan saldırılardan Rusya'nın liderini (Vladimir Putin) sorumlu tutan Zelenskiy, "Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bugün Rus güçlerince Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere bazı şehirlere füze saldırıları yapıldığını yineleyen Zelenskiy, "Maalesef can kaybı var." dedi.

Zelenskiy, bugün Rus tarafıyla tekrar esir takası yapıldığını, esir değişimi sayesinde 140 Ukraynalı askeri personelin daha evlerine döndüğünü belirterek, "Toplamda 1596 Ukraynalı erkek ve kadın, 24 Şubat'tan bu yana evlerine döndü." bilgisini verdi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna saldırı emri
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