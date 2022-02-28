Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Sadece hayatınızı kurtarın

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28 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00

Zelenskiy Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin, sadece hayatınızı kurtarın

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi. Zelenskiy, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti.

AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zelenskiy, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy AB ABD RUSYA
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