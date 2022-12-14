VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
The Wall Street Journal Türkiye ekonomisinin güçlenebileceğini yazdı
Hablemitoğlu suikastı zanlısının Türkiye'ye iadesine karar verildi
5 yıl sonra setlere dönüyor
Trafik kazası geçirdi
Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim
"Karakterle bağ kurmalıyım"
"Coğrafi konum, beşeri ve doğal kaynaklarımız, bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olacağımızı gös...
Dışişleri Bakanlığından AB Genel İşler Konseyi kararlarına tepki
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
AB enerjide bağımlılığı azaltma planında anlaştı
"Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu çalı...
4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma
"Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"
ABD'de nefret suçları artıyor
Türkiye, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-26 dönem başkanlığını yürütecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
"Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak"
Togg, teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AP'de olanları saklamamalıyız
İngiltere'de yıllık enflasyon, kasımda hız keserek yüzde 10,7'ye geriledi
Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı
"Yemek kartlarında değişen bir şey yok"
Türkiye'nin yeni helikopteri T70'te ilk teslimat yapıldı
14 Aralık 2022 Çarşamba 13:53:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 13:53:00

Zelenskiy: Ukrayna'ya fırlatılan 13 İHA havada imha edildi

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerince sabah saatlerinde Ukrayna'ya fırlatılan 13 insansız hava aracının (İHA) havada imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerince sabah saatlerinde Ukrayna'ya fırlatılan 13 insansız hava aracının (İHA) havada imha edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun sabah erken saatlerinde Ukrayna'ya 13 İHA ile saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler bu sabah 13 Şahid (İran yapımı İHA) fırlattı. 13'ünün tamamı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vuruldu."

Etiketler : ukrayna volodimir zelenskiy insansız hava aracı
Vefat etti

Vefat etti
Özge Ulusoy: Vicdansızlar

Özge Ulusoy: Vicdansızlar
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
‘Ömer' sete çıktı

‘Ömer' sete çıktı
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX