VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Blinken Ağustos'ta Asya ve Afrika turuna çıkıyor
İzmir'de 1800 yıllık mitolojik heykel parçası bulundu
Doğal afetler 30 yıl içinde 143 milyon insanı yerinden edecek
Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İstanbul, Time dergisinin 'Dünyanın En Harika Yerleri' listesinde yer aldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2 ay gibi kısa sürede günlük 272 kütüphane kurduk
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
"Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor"
Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı
Havaalanından araç kiralayıp özgürce gez
Dünyada bir benzeri daha yok!
KKTC'den rest: İznimizi istemeliler
Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor
İngiltere havalimanlarındaki kaos giderek büyüyor
BAYKAR'dan heyecanlandıran Bayraktar TB3 paylaşımı!
"Türkiye'nin başarısı, NATO'nun da hanesine yazılmaktadır"
Hakan Hilmi Füzün vefat etti
"Türkiye'nin yolculuğu başlıyor"
Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı
Zelenski'den tahıl sevkiyatıyla ilgili Türkiye açıklaması
29 Temmuz 2022 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 17:57:00

Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine saldırı düzenlenmesinden beri Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin Odessa bölgesindeki Çornomorsk'ta başladığını bildirdi.

Zelenskiy ziyaret ettiği Çornomorsk Limanı'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre tahıl sevkiyatının başlatılması için gereken hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink ile diğer diplomatlarla limana gelen Zelenskiy, savaşın başlamasından bu yana ilk geminin burada sevkiyat için yüklenmeye başladığını vurgulayarak, "Savaşın başlangıcından itibaren ilk gemi yükleniyor, bu bir Türk gemisidir. " dedi.

Tahıl ihracatı için Ukrayna olarak hazır olduklarına işaret eden Zelenskiy, ortaklardan sevkiyat için haber beklediklerini aktardı.

Zelenskiy, "Tarafımız tamamen hazır. Ortaklarımıza, BM ve Türkiye'ye tüm sinyalleri ilettik ve ordumuz güvenli durumu garanti ediyor. Altyapı Bakanı, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde. Onlardan bir sinyal bekliyoruz, sanırım bu bugün ya da yarın olacak." diye konuştu.

Telegram kanalından paylaştığı yazılı mesajında da Zelenskiy, Ukrayna olarak küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ukrayna tahılını ihraç etmeye hazırız. Ortaklarımızdan ulaşımın başlamasıyla ilgili sinyaller bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ODESA LİMANI GAZETECİLERE AÇILDI

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı, bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, tahıl sevkiyatıyla ilgili burada basın toplantısını düzenledi.

Etiketler : ukrayna devlet başkanı volodimir zelenskiy tahıl ukrayna
90'lar rüzgarı

90'lar rüzgarı
Modaya el atıyor

Modaya el atıyor
Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'

Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'
Ferhat'ı çok kıskanıyordum

Ferhat'ı çok kıskanıyordum
Romantik yemek

Romantik yemek
Bermuda'dan Karayipler'e tekne getirdi

Bermuda'dan Karayipler'e tekne getirdi
New York yolcuları

New York yolcuları
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Tekne keyfi

Tekne keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX