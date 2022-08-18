Zelenskiy: Türkiye ve Erdoğan tahıl sevkiyatında öncü rol oynadı
Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısında konuştu.
Konuşmasından öne çıkanlar:
Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor.
Rusya'nın askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesini, provokasyonlara ve saldırılara son vermesini istedi.
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