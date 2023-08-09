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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:52:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:52:00

Zelenskiy, Rusya'ya karşı saldırının "zor" ve "yavaş" ilerlediğini söyledi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı başlattığı saldırının "zor" ve "yavaş" ilerlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Latin Amerika basın kuruluşlarına verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine daha önce karşı saldırı başlattığına dikkati çeken Zelenskiy, "Saldırı zor ve muhtemelen birilerinin istediğinden daha yavaş ilerliyor." dedi.

Ellerindeki silahların yetersiz ve bu nedenle savaşmanın "çok zor" olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı Rus topraklarında devam ettirmeyi planlamıyor. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağız." diye konuştu.

Barış formülü

Ukrayna'da barışın tesisine ilişkin bir formül geliştirdiklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu formül, Ukrayna'da barışın sağlanmasının en doğru ve tek diplomatik yoludur." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu formülün dünyadaki meselelerin çözüm sürecinde kullanılabileceğini söyledi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna Rus askeri güçleri
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