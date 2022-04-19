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19 Nisan 2022 Salı 00:54:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 00:54:00

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'nın doğusunda saldırılara başladı

Kaynak: TRT Haber

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda saldırılara başladığını duyurdu.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını aktardı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donbas için saldırıya başladığını dile getirerek, Rus askerlerinin önemli bir kısmının oraya konuşlandırıldığını aktardı.

Ukraynalı olan hiçbir şeyi vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Ne kadar asker gelmiş olursa olsun kendimizi savunacağız. Savaşacağız " dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

"SAVAŞ SONRASI EKONOMİNİN KALKINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR PLAN GELİŞTİRİYORUZ"

Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması" gerektiğini duyurdu.

Zelenskiy, "Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : Zelenskiy Donbas Ukrayna
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