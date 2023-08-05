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05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:36:00

Zelenskiy: Rusya, Motor Sich şirketini vurdu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün Kinjal ve Kalibr füzeleriyle uçak ve helikopter için motor üreticilerinden Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, bugün Ukrayna'ya bir Rus füze saldırısının daha düzenlendiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Kinjallar ve Kalibreler, Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurdu. Hava savunma birliklerimizce füzelerin bir kısmı düşürüldü." dedi.

Rus saldırıları ne kadar çok olursa olsun Ukrayna için özgürlüğü savunacaklarını söyleyen Zelenskiy, "Rusya, uluslararası hukuku terörle krizlerle veya gözdağı ile değiştiremeyecek." ifadesini kullandı.

Motor Sich, Zaporijya bölgesinde uçak ve helikopter için büyük motor üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akşam saatlerinde doğru ülkenin bazı bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Kiev, Vinnitsa, Kirovograd bölgelerine ve bazı şehirlere yönelik Kinjal füzelerinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ve Rusya'nın Tambov şehrinden fırlatıldığı kaydedildi.

Hmelnitski, Jitomir ve Vinnitsa makamları, söz konusu bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonucu can kaybı ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : - Rusya Ukrayna saldırısı zelenskiy rusya
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