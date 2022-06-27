Zelenskiy: Rusya Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.