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09 Aralık 2022 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 19:36:00

Zelenskiy: Rus füzelerinin yüzde 62'si sivilleri hedef aldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya fırlatılan füzelerin yüzde 62'sinin sivillere isabet ettiğini belirtti.

Zelenskiy Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Karanlık Dönemlerde İnsan Hakları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Rus ordusunun Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Rusların insanlığa karşı suç işlediğini savunan Zelenskiy, "24 Şubat'tan bu yana Rus ordusu tarafından atılan tüm füzelerin yüzde 62'si özellikle sivil hedefleri hedef aldı. İnsanlara karşı. İnsanlığa karşı." dedi.

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile ülkesinde birçok şehir, kasaba, köy ve yerleşim yerlerinin ağır hasar aldığını kaydetti.

Ukrayna'da Rus güçlerinden geri alınan bölgelerde işkence odaları ile toplu mezarların ortaya çıktığını aktaran Zelenskiy, "2 milyondan fazla insan ülkeden sınır dışı edildi. Fiilen kaçırılan, Ukrayna'dan kaçırılan çocuklarımızın Rus ailelerine yasa dışı evlat verilmesi ve işgal altındaki topraklardaki Ukrayna vatandaşlarının işgal ordusuna katılmaya zorlanması tüm bunlar gerçek örneklerdir." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik savaş suçları işlemekle suçlayarak, "Rus devletinin Ukrayna topraklarında ve özellikle Ukraynalılara karşı işlediği suçlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası arenada yargılanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası ortaklardan bu yönde destek beklediklerini belirtti.

Etiketler : Zelenskiy rus ukrayna
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