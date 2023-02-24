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24 Şubat 2023 Cuma 23:46:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 23:46:00

Zelenskiy, Putin ile konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geniş çaplı savaşın başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık başka birisi olduğunu ifade ederek, Rusya ile müzakere masasına artık oturmayacaklarını, konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılı nedeniyle Kiev'de basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da barış için müzakere masası kursa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu masada beklese, çatışmaların durması için bu müzakere önerisini kabul eder miydiniz?" sorusu üzerine Zelenskiy, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

İyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, Türkiye'deki depremler nedeniyle başsağlığı dileğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER BİZİM İÇİN DE ACIDIR"

Türkiye'deki depremleri "büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Zelenskiy, Türkiye'ye, kaç kişi gerektiyse profesyonel arama kurtarma ekibi ve uçaklarla yardım gönderdiklerini belirtti.

Zelenskiy, "Bu bizim için de acıdır. Savaşan bir ülke olarak, insan kayıplarını kendi acımız gibi kabul ediyoruz." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN, UKRAYNA İÇİN ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI"

Tahıl anlaşması dahil inisiyatiflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın elindeki idam edilebilecek Azov taburu esirlerini geri aldıkları için de Erdoğan'a minnettarlığını yineledi.

Zelenskiy, Erdoğan'ın Ukrayna için önemli bazı şeyler yaptığının altını çizdi.

"MÜZAKERELER İÇİN KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK"

Putin ile barış müzakereleri için masaya oturma konusuna ilişkin Zelenskiy, "Masaya oturmayı kabul etmiyorum. Erdoğan benim pozisyonumu biliyor. Ona başvurmuştum ve onunla daha savaş öncesi konuşmuştuk. Erdoğan'a 'Putin'i masaya oturtun.' demiştim. Birçoğuna bunu söylemiştim. Müzakere masasına oturtun Putin'i. Geniş çaplı savaş riskinin engellenmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Şimdi Erdoğan bunu yapabileceğini düşünüyor. Şimdi de biz bunu yapamayız. Putin artık başka birisi. Konuşacak kimse yok ve konuşulacak hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN'İN UKRAYNA HAKKINDA KONUŞMAYA BAŞLAMASI FENA DEĞİL"

Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'daki savaş ile ilgili oluşturduğu 12 maddelik bir barış planı hakkında yorum yaparak, "Bana öyle geliyor ki bu, Çin'in bir barış planı, bir çözüm ya da bir deklarasyonu değildi. Bana öyle geliyor ki Çin sadece düşüncelerini gösterdi. Çin'in Ukrayna hakkında konuşmaya başlaması fena değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada katılmadığı görüşlerin de yer aldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Katılmadığım görüşler var. Bana öyle geliyor ki tüm dünya aynı fikirde değil. Çin ile birlikte çalışmalıyız. Görevimiz bazılarını izole etmek için herkesi bir araya getirmek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Zelenskiy Dışişleri Bakanlığı Ukrayna

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