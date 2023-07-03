Zelenskiy, nihai amacın Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmak olduğunu belirtti
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nihai hedefinin, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmak olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz." dedi.
Zelenskiy, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki topraklarını yeniden ele geçirmeye çalıştıklarını ve en son hedeflerinin de 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen "Kırım'ı kurtarmak" olduğunu belirtti.
Kiev'in çabalarının, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki toprakları yeniden ele geçirmeye odaklandığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz. Kırım, Rus işgali altındayken bunun tek bir anlamı var; savaş henüz bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, Kırım olmadan barışın sağlanabileceği herhangi bir senaryonun mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, "O zaman zafer olmayacak." yanıtını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silahlı Wagner isyanına tepkisinin "zayıf" olduğunu ve kendi halkının kontrolünü kaybetmekte olduğunu iddia etti.
Rusya, Ukrayna ile üzerinde anlaşmazlığa düştüğü Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş, Kırım'ın Rus topraklarına dahil edilmesinde görevlendirilen Wagner, dünya çapında adını bu adımıyla duyurmuştu.
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