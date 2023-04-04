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04 Nisan 2023 Salı 19:11:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 19:11:00

Zelenskiy: NATO, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırganlığı karşısında NATO'nun bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Finlandiya'yı NATO'ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, "Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, NATO'nun 11-12 Temmuz'da toplanacak Vilnius Zirvesi'nin Ukrayna'yı Avrupa-Atlantik hedefine yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.

Etiketler : Zelenskiy sosyal medya NATO

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