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05 Mayıs 2022 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 20:14:00

Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı"na video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını söyledi.

"Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz ve tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyacımız var. Güvenli yaşama geri dönüş, modernleşme ve sosyal kalkınma için para, teknoloji ve uzmanlar gerekiyor."

"UKRAYNA'NIN YENİDEN KURULMASI" VURGUSU

Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurguladı.

"Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün. Ukrayna'nın yeniden kurulması zamanımız ve geleceğimiz için tarihi örnek haline gelmelidir."

Zelenskiy, sivil ve sorumlu devletlerin Ukrayna'nın savaştan zarar gören bölgelerini ve ekonomi sektörlerini himaye etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir."

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Marshall Ukrayna
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