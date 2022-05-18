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18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:24:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Zelenskiy, Kırım Tatar Türklerinin, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, öz yurtlarından bir gecede koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilişinin 78. yılı dolayısıyla Telegram hesabından paylaşımda bulundu.

Stalin'in kararıyla 18 Mayıs 1944'te öz yurtlarından Kırım Tatar Türklerini sürgün eden katillerin, o ailelerin Kırım'a geri dönemeyeceğini düşündüklerini ama Ukrayna'da bugün bağımsızlık için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Ukrayna'yı işgal etmeye ve hayatımızı mahvetmeye çalışan halkın mevcut cellatları da başarılı olacaklarına ve hayatta kalamayacağımıza inanıyorlardı. Ama ayakta kaldık ve evimizin her köşesine dönmek için çaba sarf ediyoruz ve döneceğiz. Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız."

"İnsanları yok eden bir felaket"

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da yaptığı açıklamada, 1944'te Kırım'da yaşananları "insanları yok eden bir felaket" olarak değerlendirdi.

Kırım Tatar halkının trajedisinin kurbanlarını andıklarını dile getiren Stefançuk, Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.

Stefançuk, "Sanki çok zaman geçmiş ve tüm felaketler sona ermiş gibiydi. Ancak Kırım'ın işgalinden sonra Rusya, Kırım Tatarlarına karşı zulme yeniden başladı. Yani yine bir bavul, yine bir tren istasyonu, yine bir belirsizliğe doğru bir bilet. Hepsi Kremlin yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kırım Tatar Türkleri Stefançuk Ukrayna
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