VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY, şirket çalışanlarının maaşına yüzde 43 zam yapıldığını açıkladı
ABD'nin "misket bombası" kararına ilişkin Rusya: Ukrayna'ya karşı benzer silahları kullanırız
BMİHYK Türk: Dini hoşgörüye saygı gösterin
Vali Gül, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi
11 Temmuz 2023 Salı 20:22:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 20:22:00

Zelenskiy: Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir çocuğumuz bunu bekliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda, "Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını, Ukrayna'nın da NATO'yu daha güçlü kılacağını söyledi.

Zelenskiy, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde düzenlenen Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Litvanya'ya "(Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO'ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO'ya olan inancıyla geldiğini" belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak."

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy Ukrayna NATO
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX