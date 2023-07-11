Zelenskiy: Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir çocuğumuz bunu bekliyor
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda, "Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde düzenlenen Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.
Litvanya'ya "(Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO'ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO'ya olan inancıyla geldiğini" belirten Zelenskiy şunları kaydetti:
"Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak."
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