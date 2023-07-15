VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu
Bakan Tunç, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğradı
Zelenskiy, Güney Kore'yi G7 ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet etti
"15 Temmuz, yedi düvele göğsünü siper eden necip milletimizin şanlı zaferidir"
Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:21:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:21:00

Zelenskiy, Güney Kore'yi G7 ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Kore'yi G7 ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Birkaç milyon Ukrayna vatandaşının Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde olduğunu veya zorla Rusya'ya sürgün edildiğini belirten Zelenskiy, "Büyükler ve çocuklar olmak üzere hepsini özgürlüğe kavuşturmak, evlerine, Ukrayna'ya geri getirmek, savaşın böldüğü aileleri yeniden bir araya getirmek çok önemli." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın barış ve halkın güvenliği için gösterdiği çabalara desteğinden dolayı Güney Kore'ye ve halkına teşekkür etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca, "Güney Kore'yi G7 ülkeleriyle üzerinde anlaşmaya varılan Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katılmaya davet ettim." dedi.

Ukrayna'nın yeni ve büyük çaplı rehabilitasyon endüstrisine ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Güney Kore'yi Ukrayna'da rehabilitasyon merkezlerinin kurulması konusunda liderliğini göstermeye çağırdım." dedi.

Zelenskiy, Yoon ile görüşmede enerji, ulaştırma, demiryolu ve Ukrayna'da üretim tesislerinin kurulması dahil olmak üzere ekonomik işbirliğini ele aldıklarını ifade etti.

"BU YIL (UKRAYNA'YA) DESTEK 150 MİLYON DOLAR OLACAK"

Yoon da geçen yıl Güney Kore hükümetinin Ukrayna'ya destek amaçlı 100 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek, "Bu yıl bu destek 150 milyon dolar olacak." dedi.

Yoon, ülkesinin Ukrayna'nın barış formülünü desteklediğini ve uygulanmasına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Güney Kore'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa programına katılacağına dikkati çeken Yoon, ülkesinin hasar gören Ukrayna okullarının yeniden inşasına yardım ettiğini söyledi.

YOON, BUÇA VE İRPİN'İ ZİYARET ETTİ

Yoon, Ukrayna'nın Rus ordusunun savaş suçu işlediğini iddia ettiği İrpin ve Buça şehirlerini ziyaret etti.

Ukrayna Başsavcılığı Ofisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Andriy Kostin'in Yoon ile birlikte Buça'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Başsavcı Kostin, Yoon'a ve eşine Mart 2022'de Buça'nın işgali sırasında Rus ordusu tarafından suçların işlendiği yerleri gösterdi." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığının açıklamasına göre, Yoon, İrpin'e de giderek Rusların savaş suçu işlediği iddia edilen yerlere ziyarette bulundu.

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy Ukrayna-Rusya savaşı
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Magarsus'a yıldız ödülü

Magarsus'a yıldız ödülü
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Dayı-yeğen buluşması

Dayı-yeğen buluşması
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Kerem'e İspanyol övgüsü

Kerem'e İspanyol övgüsü
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX