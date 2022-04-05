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05 Nisan 2022 Salı 19:09:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 19:09:00

Zelenskiy BMGK'dan reform talep etti: Herkes eşit temsil edilmeli

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya veto hakkını öldürme hakkına dönüştürüyor. Birleşmiş Milletler'de herkes eşit olarak temsil edilmeli." diyerek reform talep etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Buça'da yaşananların ardından toplandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buradaki hitabında Rusya'ya tepki gösterdi, BMGK'ya reform çağrısı yaptı.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü suçların işlendiğini belirterek, Rusya'nın Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Rus ordusunu, Buça'da "kadınları, çocukları ve aileleri öldürmek, cesetleri yakmak ve tecavüzle" suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ'ın işlediği suçlara benzetti.

Zelenskiy, Buça'da neler yaşandığına dair uydu görüntüleri ve kanıtlar olduğunu belirterek, Rus ordusuna emir verenlerin ve bu suçları işleyenlerin "savaş suçundan yargılanmasını" istedi.

"BM'Yİ KAPATMAK İSTEMİYORSANIZ DERHAL HAREKETE GEÇİN"

BM Güvenlik Konseyi'ni savaşı önleyememekle eleştiren Zelenskiy, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumunun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." dedi.

Zelenskiy, "Size BM Sözleşmesi'nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu örgütün amacı ne? Barışı temin etmek ama şu an BM Sözleşmesi ihlal ediliyor... BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise derhal harekete geçmeniz gerek. BM sisteminin derhal reforma ihtiyacı var, böylece veto hakkı ortadan kalkar ve dünyanın tüm bölgeleri konseyde adil temsil edilir." diye konuştu.

Etiketler : Zelenskiy BM rusya putin
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